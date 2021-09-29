Андрей Кутепов остался сенатором от Петербурга в Совете Федерации

Андрей Кутепов остался сенатором от Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Андрей Кутепов останется представителем Заксобрания Петербурга в Совете Федерации России. Депутаты нового собрания городского парламента утвердили кандидатуру Кутепова, которая, по факту, была единственной.

- Мне искренне повезло. В 2016 я стал сенатором от Петербурга. Работал в Совете федерации в двух комитетах там, сейчас - председатель комитета экономической политики. Внес 46 проектов, 20 из них были поддержаны, - приводит слова Кутепова корреспондент «КП-Петербург».

Кроме того, Андрей Кутепов обещал не забывать вопрос расширения территории Петербурга на 135 гектаров, ранее инициированный губернатором и заверил, что будет и дальше активно работать на благо Северной столицы.

За кандидатуру Кутепова высказались 47 депутатов из 49 присутствовавших.