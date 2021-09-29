Новые комплексы фиксации скорости установили на 40 перекрестках в Петербурге

На 40 перекрёстках Петербурга установлены новые комплексы фиксации нарушений ПДД Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на 40 перекрестках установили новые комплексы для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их разместили на тех дорогах, где чаще всего происходят аварийные ситуации, рассказали 29 сентября 2021 года в Смольном.

- Наши дороги становятся безопаснее для автомобилистов и пешеходов. Водители более дисциплинированны. Работы по увеличению количества комплексов продолжатся в следующем году, - отметил губернатор Александр Беглов.

Комплексы разместили во всех районах города. На одном перекрестке может быть от 10 до 24 камер, в зависимости от сложности дороги. Все нарушения, которые фиксируются камерами, сразу же передаются в автоинспекцию. Они следят за превышением скорости, проездом на красный свет светофора, пересечение стоп-линий, нарушение правил перестроения и многим другим.

Отмечается, что на участках, где есть комплексы, наблюдается снижение нарушений. Например, на Вознесенском шоссе и июне было 17 тысяч нарушений, а в сентябре уже 5,7 тысяч.