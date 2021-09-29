Продажи новых машин в Петербурге падают второй месяц подряд

Продажи новых авто в Петербурге падают, но по итогам восьми месяцев остаются в "плюсе". Фото: Александр ГЛУЗ

Статистика продаж новых автомобилей в Петербурге опять показала разнонаправленое движение. Если по итогам восьми месяцев еще наблюдается положительная прибавка в 35% к тому же периоду прошлого года, то последние два месяца аналитики фиксируют чувствительное падение.

- Второй месяц подряд в городе сокращаются продажи машин. В августе дилеры реализовали 10 802 новых автомобиля – на 11% меньше, чем за последний месяц лета 2020 года (в июле падение составило 3%), - сообщает пресс-служба аналитического агентства Auto-Dealer-СПб.

Причинами падения эксперты называют как экономические возможности населения - в начале года люди массово скупали авто, стремясь вложить деньги, а потом машины начали дорожать. Плюс возник дефицит автомобилей из-за мирового кризиса производства электронных компонентов.

Тем не менее, положительный запас по продажам, созданный в первое полугодие, позволяет идт статистике в «плюсе». За январь-август 2021 года в Санкт-Петербурге продано 100 820 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.