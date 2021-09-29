Многодетные семьи и владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться в платных зонах в Петербурге

Многодетные семьи и владельцы электрокаров могут бесплатно парковаться в платных зонах в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге многодетные семьи, а также владельцы электрокаров смогут парковаться в зонах платной парковки. 29 сентября 2021 года в комитете по транспорту города напомнили о том, что с 1 декабря на 71 улице в Центральном районе заработают новые платные парковки. В связи с этим автомобилистам, которые могут получить льготы, лучше заранее оформить парковочные разрешения.

- Поскольку новая платная зона начнет функционировать с 1 декабря текущего года, начать оформление соответствующего парковочного разрешения для многодетной семьи и владельца электромобиля можно уже с 1 ноября, - отметили в комитете.

Оформить парковочное разрешение можно через МФЦ или портал Госуслуг. Разрешение делается бесплатно на три года.

Также оформить парковочные разрешения могут автомобилисты, которые проживают по адресам, где размещаются платные зоны парковок. Об этом "КП" подробно рассказывает в материале по ссылке.