Обыски у бизнесменов проходят в Петербурге по делу о неуплате налогов на 150 миллиардов рублей

Обыски прошли в Петербурге и Москве по делу об уходе от налогов. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

Серия обысков прошла в Петербурге и Москве по делу о крупном мошенничестве. По данным следственных органов, группа бизнесменов помогала коммерсантам уйти от уплаты налогов, точнее снизить налогооблагаемую базу. Сумма обозначена серьезная - около 150 миллиардов рублей.

- УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУ МВД выявлена и пресечена деятельность преступного сообщества, созданного на территории Санкт-Петербурга и Москвы, в целях совершения преступлений экономической направленности, в том числе для оказания незаконных услуг по минимизации налогооблагаемой базы коммерческих фирм на сумму более 150 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ходе операции были проведены около 60 обысков в двух столицах. У фигурантов дела изъяты: подложные документы, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, а также около 20 миллионов рублей наличными и драгоценности. В руки оперативников попало и неучтенное оружие.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «организация преступного сообщества и участие в нем».