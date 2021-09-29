Новый спикер ЗакСа Петербурга Бельский ответил на претензии главы ЦИК России Памфиловой

Александр Бельский не считает, что нарушал закон о выборах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский ответил главе Центризбиркома Элле Памфиловой, которая отказалась поздравлять город по итогам прошедших выборов и отметила Бельского как одного из нарушителей процесса.

- Конфликт интересов – тут все регламентировано законом, юристы проверяли. Я мог быть вице-губернатором (во врем выборов и выдвижения в депутаты - прим.ред.). Был зампредседателя комиссии помогающим избирательному процессу. Памфилова может задавать мне любые вопросы, пусть разбираются следственные органы, - заявил Бельский журналистам, в числе которых был и корреспондент «КП-Петербург».

Отметим, что ранее на брифинге по итогам прошедших выборов глава ЦИК Элла Памфилова резко высказалась в сторону Петербурга: «Бельский сам себя избирал, материалы по его действиям отдельно направлены в Генпрокуратуру. Петербург - это единственный регион, который мы не будем поздравлять».