Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика29 сентября 2021 13:56

Новый спикер ЗакСа Петербурга Бельский ответил на претензии главы ЦИК России Памфиловой

Претензии к новому спикеру ЗакСа возникли еще во время избирательной кампании
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Бельский не считает, что нарушал закон о выборах.

Александр Бельский не считает, что нарушал закон о выборах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский ответил главе Центризбиркома Элле Памфиловой, которая отказалась поздравлять город по итогам прошедших выборов и отметила Бельского как одного из нарушителей процесса.

- Конфликт интересов – тут все регламентировано законом, юристы проверяли. Я мог быть вице-губернатором (во врем выборов и выдвижения в депутаты - прим.ред.). Был зампредседателя комиссии помогающим избирательному процессу. Памфилова может задавать мне любые вопросы, пусть разбираются следственные органы, - заявил Бельский журналистам, в числе которых был и корреспондент «КП-Петербург».

Отметим, что ранее на брифинге по итогам прошедших выборов глава ЦИК Элла Памфилова резко высказалась в сторону Петербурга: «Бельский сам себя избирал, материалы по его действиям отдельно направлены в Генпрокуратуру. Петербург - это единственный регион, который мы не будем поздравлять».