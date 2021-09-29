Петербуржец через суд требует сменить пол в супермаркете

Петербуржец добился компенсации и замены пола у магазина из-за шума. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга выиграл иск к супермаркету крупной торговой сети, который расположен в жилой высотке аккурат под его квартирой. По словам мужчины, шум магазинных тележек изводит его и его семью, не давая спокойно жить. Эксперты с ним согласились.

- Повышенный шум обусловлен наличием кафельной плитки, используемой в качестве покрытия пола, тележек для перевозки продуктов и товаров, конструктивной особенностью дома, в котором расположен магазин. Дом является монолитным, в связи с чем шум и вибрации, создаваемые тележками, перевозящими товар, передаются на конструкции, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Экспертиза подтвердила превышение уровня шума и вибраций, что негативно влияет на здоровье людей и особенно двух маленьких детей, живущих в квартире.

Представитель торговой сети на заседание суда не пришел. В его отсутствие судья принял решение: обязать магазин устранить нарушение путем замены напольного покрытия на шумопоглощающее. Выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб.