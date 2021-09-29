Две трети месячной нормы дождей выпало в Петербурге в сентябре 2021 года

Всего 63% от сентябрьской нормы дождей выпало в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходящий сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге оказался на удивление сухим. Несмотря на то, что месяц выдался очень холодным, дождей в городе практически не было. До климатической нормы осадков не хватило больше трети. Об этом "КП-Петербург" рассказала руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- За девять дней с осадками в сентябре их выпало всего 63 процента от климатической нормы, и этот результат далек от рекордов как в одну, так и в другую сторону, - отметила синоптик.

Также уходящий сентябрь уже стал самым холодным в Петербурге за последние 25 лет. Средняя температура месяца оказалась на 1 градус ниже климатической нормы.

Сейчас же в городе бабье лето. Оно не отличается жаркой погодой, но зато в городе сухо и, относительно начала сентября, тепло.