Неграмотную остановку обнаружили на Невском проспекте

Указатель у метро "Гостиный двор" оказался ошибочным. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района Петербурга пожаловались на «неумную» остановку, стоящую у Гостиного двора. На информационном табло слово «гостиный» было написано с двумя «н», а не с одной, как правильно.

- Вот и все, что нужно знать о современном уровне образованности. Доучились! Ну хоть бы в словарь заглянули или на сам Гостиный двор посмотрели. Да и на остановочном павильоне написано правильно. А вот с недавно установленным информационным пилоном вот так оплошали… Пишут они, а стыдно нам! возмущаются петербуржцы в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

В комментариях горожане отмечают, что подобные ошибки бывали и ранее. Обычно их исправляют быстро, но печалит сам факт безграмотности.

- Надо зачеркнуть красным одну букву, как это делал в школе учитель. Можно поступить проще, принять на государственном уровне правильным написание «гостиный» и « гостинный» и все, - иронизируют пользователи соцсетей.