Петербургские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по программированию

Фото: edurobots.ru

Школьники из Санкт-Петербурга победили на Всероссийской олимпиаде по программированию искусственного интеллекта. Само состязание проводилось в онлайн-формате среди учеников 7 и 11 классов. Юных программистов разбила ли на команды из двух человек и раздавали задание. Главная задача была – обучить нейросеть читать.

- Детям нужно было создать датасет, то есть набор данных с изображениями букв кириллицы, создать нейросети для распознания этих букв и обучить ее. Затем нейросеть загружается в модель робота-распознавателя, и он с помощью камеры считывает буквы, которые судьи подают к распознанию. Задача системы распознать подаваемый текст. Кто больше букв распознал и допустил меньше ошибок тот победил, - объяснил Александр Пештак, наставник петербургских школьников.

Золотые медали взяли ученики школы №619 Михаил и Иван Медведевы под руководством наставника Станислава Петшак. Серебро получила сборная команда в составе Юлианы Волеговой из Гимнази №47 г. Курган и Максима Астафьева из Международной школы завтрашнего дня из Москвы.