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Здоровье29 сентября 2021 16:03

Более 1,2 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в Петербурге

Центр помощи переболевшим работает в Госпитале для ветеранов войн
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 1,2 тысячи петербуржцев прошли курс постковидной реабилитации

Более 1,2 тысячи петербуржцев прошли курс постковидной реабилитации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге работает сеть центров для постковидной реабилитации. В одном из них, который был открыт в феврале в Госпитале для ветеранов войн, помощь получили уже более 1,2 тысячи человек. Об этом в Смольном рассказали 29 сентября 2021 года.

- У нас с каждым пациентом работает многопрофильная бригада, в которую входят высококвалифицированные врачи, клинические психологи, инструктора-методисты ЛФК и медицинские сестры. Они работают с каждой жалобой пациента, чтобы он мог вернуться к обычной жизни. Для этого мы используем все имеющееся оборудование, в том числе водолечебницу, барокамеры, комплексы лечебной физкультуры, - пояснил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Как правило, реабилитацию в центрах проходят те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме. Многие из них долгое время находились в реанимации. Направления на постлечение дают в комиссиях, которые были созданы при поликлиниках города.

Во время реабилитации пациенты проходят курс для восстановления функций центральной нервной системы, сердца, органов дыхания, которые были нарушены во время болезни.