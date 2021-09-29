40 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в год будет выпускать новый завод в Петербурге

Новое производство вакцины открыли в Петербурге. Фото: пресс-служба администрации СПб

Новый завод по производству вакцины от коронавируса запущен в Петербурге. 29 сентября торжественную церемонию старта линии посетил губернатор Северной столицы. Площадка компании «Полисан» стала второй в городе после «Биокада». Здесь смогут выпускать до 40 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в год.

- Запуск новой линии – значительный вклад в обеспечение эпидемической безопасности не только нашей страны. Часть продукции планируется экспортировать в другие страны, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что Петербург планомерно создает высокотехнологичные производства, которые дают новые рабочие места и приносят прибыль в бюджет в виде налогов.