Дзюба должен забить в матче «Зенита» против «Мальме»

Дзюба набрал хорошую форму и должен забивать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба должен помочь «Зениту» обыграть шведский «Мальме». В этом уверен бывший игрок и тренер сине-бело-голубых Алексей Стрепетов. В интервью «КП-Петербург» эксперт дал прогноз на игру и рассказал о своих ожиданиях.

- Конечно, вызывает опасения линия обороны. Но то, что сыграет Ловрен - большое усиление. Я верю в Дзюбу, я верю в Азмуна, в наших бразильцев. Мы видим что Артем набирает хорошие кондиции. Надеюсь, сегодня он будет выглядеть блестяще и забьет ,- отметил Алексей Александрович.

При этом «Зениту», по словам эксперта, обязательно надо сегодня побеждать. Другой результат тоже не закроет двери для продолжения борьбы, но сильно осложнит выход петербуржцам в весеннюю стадию турнира.

- Сегодня «Зенит» должен одержать первую победу, которая дала бы шансы бороться за выход в плей-офф. Эта задача не снята, - отметил Алексей Стрепетов.

Напомним, в первом туре «Зенит» уступил «Челси» со счетом 0:1, а «Ювентус» разнес «Мальме» - 3:0.