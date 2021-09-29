Петербуржцы за год сдали Росгвардии больше двух тысяч единиц оружия

Приносить оружие и боеприпасы нужно Росгвардии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга за весь год сдали Росгвардии больше двух тысяч огнестрельного оружия. Обычно это винтовки времен войны и боеприпасы, которые люди находили у себя на участках или в лесу. Сдавшим оружие также выплачивают деньги.

- В этом году жители Петербурга добровольно сдали более 2000 единиц огнестрельного оружия и более 5000 боеприпасов. Вознаграждение выплачивает комитет по вопросам законности, правопорядка после того как нелегальные запасы будут переданы сотрудникам полиции, - рассказали «Комсомолке» в комитете по вопросам законности и правопорядка.

Напомним, приносить оружие и боеприпасы нужно Росгвардии, после этого вам выпишут вознаграждения. К примеру, за гладкоствольное ружье, вы получите 4 тысячи рублей, за один патрон от 10 до 7 рублей, за гранаты по тысячи рублей за штуку.