В МЧС подтвердили гибель человека в ДТП на Московском шоссе

В МЧС подтвердили гибель одного человека в ДТП на Московском шоссе. Фото: vk.com/all_slavyanka

В петербургском управлении МЧС подтвердили факт гибели одного и ранении другого человека, пострадавших в ДТП на Московском шоссе. Днем 29 сентября в районе микрорайона Славянка в Шушарах столкнулись три грузовика и две легковушки. Одну из них полностью смяло о бетонный разделитель потоков. Погибший и раненный ехали в ней.

- В 15:53 на пульт дежурного службы «01» поступило сообщение о происшествии в Пушкинском районе. На Московском шоссе у дома 54, на участке в сторону Москвы, произошло ДТП с участием трех грузовых и двух легковых автомобилей. Спасателями МЧС России были деблокированы пострадавший и погибший, - сообщает пресс-служба ведомства.

К работам на месте аварии привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники.

По словам очевидцев, пострадавшего мужчину увезли на скорой в крайне тяжелом состоянии: «который в отбойник ушел, весь в крови и не выйти ему было».

В результате ДТП на Московском шоссе образовалась 6-километровая пробка.