СПбГАСУ заплатит 6,7 миллиона рублей за беспроводной интернет в общежитии

Студентам СПбГАСУ организуют беспроводной интернет за 6,7 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти в семь миллионов рублей обойдется беспроводной интернет Санкт-Петербургскому архитектурно-строительному институту (СПбГАСУ). Вуз намерен закупить оборудование для университетской сети Wi-Fi в масштабном объеме.

- Поставка оборудования для организации беспроводного доступа к сети интернет в общежитии №4 СПбГАСУ, - говорится в тексте заявки, размещенной на сайте госзакупок.

Начальная сумма контракта составляет 6 миллионов 766 тысяч 052 рубля. За эту или меньшую сумму (торги идут на понижение) победитель аукциона должен будет поставить вузу 36 точек доступа к беспроводному интернету по 137 тысяч рублей каждая и семь коммутаторов по цене от 230 до 400 тысяч рублей.

Подавать документы можно до 7 октября, потом состоятся торги и будет назван их победитель.