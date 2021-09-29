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Общество29 сентября 2021 18:18

СПбГАСУ заплатит 6,7 миллиона рублей за беспроводной интернет в общежитии

Конкурс на поставку оборудования для Wi-Fi размещен на сайте госзакупок
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Студентам СПбГАСУ организуют беспроводной интернет за 6,7 млн рублей.

Студентам СПбГАСУ организуют беспроводной интернет за 6,7 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти в семь миллионов рублей обойдется беспроводной интернет Санкт-Петербургскому архитектурно-строительному институту (СПбГАСУ). Вуз намерен закупить оборудование для университетской сети Wi-Fi в масштабном объеме.

- Поставка оборудования для организации беспроводного доступа к сети интернет в общежитии №4 СПбГАСУ, - говорится в тексте заявки, размещенной на сайте госзакупок.

Начальная сумма контракта составляет 6 миллионов 766 тысяч 052 рубля. За эту или меньшую сумму (торги идут на понижение) победитель аукциона должен будет поставить вузу 36 точек доступа к беспроводному интернету по 137 тысяч рублей каждая и семь коммутаторов по цене от 230 до 400 тысяч рублей.

Подавать документы можно до 7 октября, потом состоятся торги и будет назван их победитель.