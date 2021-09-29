Число рейсов в Стамбул из Петербурга увеличат до 23 в неделю

"Россия" начнет летать в Стамбул из Петербурга трижды в неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпании усиливают направление Петербург-Стамбул и увеличивают рейсов на маршруте. Так, с 8 октября летать в крупнейший город Турции начнет «Россия», базирующаяся в Пулково. Это доведет количество рейсов до 23 в неделю.

- Помимо Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Nordwind Airlines в крупнейший город Турции начнет выполнять рейсы авиакомпания «Россия». C 8 октября 2021 года она приступит к выполнению прямых регулярных рейсов между Санкт-Петербургом и Стамбулом трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 50 минут, - сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

По средам и воскресеньям из Петербурга борт улетит в 09:30. В Стамбуле он приземлится в 13:20. Обратно самолет вылетит в 14:20, в Пулково он вернется в 18:05.

В пятницу вылет из Петербурга назначен в 13:25 (прилет в Стамбул – в 17:15). Вылет из Стамбула – в 18:15, прилет в Пулково – в 22:00. Время местное.

Перед покупкой билетов стоит уточнить о действующих ограничениях.

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