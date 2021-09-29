«Зенит» опубликовал состав на игру с «Мальме»

Дзюба будет капитаном "Зенита" в матче с "Мальме". Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит» опубликовал состав на матч со шведским «Мальме», который начнется на «Газпром Арене» чуть больше, чем через час. Эта игра станет одной из решающих для дальнейших перспектив сине-бело-голубых в еврокубках.

Несмотря на ожидание Деяна Ловрена, капитан «Зенита» все еще не готов на полные 90 минут после травмы и остался в запасе. С капитанской повязкой на поле стадиона выйдет Артем Дзюба.

Полный состав выглядит так:

- голкипер Крицюк;

- защитники: Сантос, Ракицкий, Чистяков;

- полузащитники: Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев;

- нападающие: Малком, Каудиньо, Дзюба.

Напомним, что в первом в первом туре «Зенит» уступил «Челси» со счетом 0:1, а «Мальме» был разгромлен «Ювентусом» - 0:3.

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов уверен, что петербургский клуб должен сегодня выигрывать, чтобы иметь перспективу пройти в плей-офф еврокубков.