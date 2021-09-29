Возбудитель орнитоза обнаружили у голубей в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти обнаружили возбудитель инфекции у голубей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Ленобласти обнаружили возбудитель орнитоза в голубином помете. То есть, теоретически, человек может легко подхватить инфекцию от больной птицы. Допустим, при банальной кормежке. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты признались, что все образцы в итоге дали положительную реакцию, в них присутствовала злополучная бактерия Chlamydophila psittaci, являющаяся возбудителем орнитоза.

- Результаты исследований внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Сведения в срочном порядке поступили в Центральный аппарат, территориальные управления Россельхознадзора и иным заинтересованным ведомствам, - сообщается на сайте лаборатории.

Медики обращают в первую очередь внимание на состояние здоровья в птицеводческих хозяйства и зообазах, чтобы там беспрекословно выполняли ветеринарно-санитарные правила.