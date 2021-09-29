Школы Петербурга подготовились к переходу на дистанционное образование

В Петербурге более болеет 1 000 школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Школы Петербурга подготовились к возможной тотальной удаленке из-за эпидемии коронавируса. Однако на данный момент вводить ее не планируют – ситуация считается контролируемой. Об этом «Комсомолке» в среду, 29 сентября, рассказала начальник отдела общего образования городского комобра Анна Грубская.

- Дополнительные решения о введении новых ограничений с учетом эпидемиологической ситуации может принять только Главный государственный санитарный врач, - констатирует Анна Грубская. – Конечно, для нас главная задача – сохранить очное обучение, обеспечить проведение всех предупредительных мер. Но если решение о введении дистанционного обучения будет принято, система образования к этому готова.

На данный момент, по словам Анны Грубской, в Петербурге болеет больше 1 000 школьников – это около 0,2 % от их общего числа. А количество классов, ушедших на дистант из-за орви и COVID-19, постепенно уменьшается.