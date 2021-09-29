Врач-инфекционист объяснил высокую смертность от коронавируса в Петербурге

Смертность от коронавируса в России бьет рекорды второй день подряд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге смертность от коронавируса практически приблизилась к московской. Это следует из данных федерального оперативного штаба. Главная столица опережает Северную столицу по числу летальных исходов всего на 3-5 случаев в сутки – хотя в Москве болеют чаще, и людей там больше почти в 2,5 раза. Одна из возможных причин такой статистики – особенности госпитализации, рассказал «КП-Петербург» в среду, 29 сентября, Заслуженный врач России, инфекционист Алексей Яковлев.

- Как правило, поздняя госпитализация дает худшие результаты по терапии, - объяснил специалист. – В Питере гораздо больше проблем с размещением пациентов и скоростью развертывания стационаров – Москва в этом отношении более оперативна. С другой стороны – в оценке смертности стоит все-таки опираться больше на цифры Росстата, а не на оперативные показатели, потому что они намного точнее.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что школы в Петербурге готовы уйти на дистант из-за эпидемии ОРВИ и коронавируса. Однако, по словам Смольного, в этом пока что нет необходимости.