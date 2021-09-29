Подрядчик меняет надпись у неграмотной остановки в Петербурге

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В культурной столице нашли неграмотную останову: петербуржцы возмутились ошибкой, которую заметили на одном из павильонов Невского проспекта. На информационном табло слово «гостиный» было написано с двумя «н», а не с одной, как правильно. В комитете по транспорту объяснили, как такое могло произойти и сообщили, что подрядчик уже исправляет это недоразумение.

- Установкой информационных табло занимается подрядчик, мы только принимаем готовые работы. Сегодня мы не приняли этот объект. Подрядчик уверил, что исправит ошибку в названии за один день, - рассказали в ведомстве.

О неграмотной остановке уже написали в десятках пабликах Петербурга в соцсетях. Жители Центрального района подмечают, что такие оплошности с остановками случались и ранее.