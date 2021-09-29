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Политика29 сентября 2021 19:50

Глава Кировского района Ленобласти покинул пост ради Заксобрания

При этом Андрей Гардашников обещает, что местных жителей не покинет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Андрей Гардашников покидает пост главы Кировского района Ленобласти. Фото: instagram.com/gardashnikov_am

Андрей Гардашников покидает пост главы Кировского района Ленобласти. Фото: instagram.com/gardashnikov_am

Глава Кировского района Ленинградской области Андрей Гардашников объявил о том, что покидает свой пост. Об этом чиновник сообщил в своем Instagram. Теперь Гардашников официально стал депутатом областного Заксобрания. Он признал, что долгое время держал интригу, но неспроста – ведь совмещать два поста нельзя по закону.

- В планетарном смысле ничего не меняется. Я по-прежнему буду отвечать за территорию, решать проблемы жителей. Уже немного в другом статусе. Всем спасибо за поддержку! – написал экс-глава Кировского района.

Имя преемника Гардашникова пока не сообщается.