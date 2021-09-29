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Общество29 сентября 2021 20:07

Больше 1 000 школьников болеет ОРВИ в Петербурге

В списке инфекций - в том числе грипп и COVID-19
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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В Петербурге - сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

В Петербурге - сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге ОРВИ (в том числе COVID-19) более больше 1 000 детей. Об этом «Комсомолке» в среду, 29 сентяьря, рассказала начальник отдела общего образования городского комобра Анна Грубская.

- Это около 0,2 % от общего числа петербургских школьников, - уточнила Анна Грубская. – Кроме того, болеет 282 детсадовца – это вообще сотые доли процента.

Также, по словам чиновницы, всего за день количество классов, ушедших на удаленку из-за локальных вспышек ОРВИ, сократилось на 13 – 28 сентября их было 95, 29, в среду, осталось всего 82. Тем не менее власти не спешат сбрасывать со счетов вероятность четвертой волны эпидемии и даже перевода школьников на удаленное обучение. Однако на данный момент ситуация оценивается как стабильная и управляемая – поэтому новой удаленки не планируется, хотя к ней уже все готово.