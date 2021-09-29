Фанаты «Зенита» вывесили на матче Лиги чемпионов огромный баннер в память о жертвах блокады Ленинграда

"Блокадный" перформанс устроили фанаты "Зенита" на матче с "Мальме". Фото: Савва Почетаев / vk.com/zenit

Фанаты «Зенита» развернули огромный баннер в память о жертвах блокады Ленинграда. Это произошло перед стартовым свистком первого домашнего матча сине-бело-голубых в Лиге чемпионов против «Мальме». Напомним, гостевую игру с действующим победителем турнира, «Челси», зенитовцы проиграли со счетом 0:1. Но против шведов шансы на победу гораздо больше, уверены футбольные эксперты.

Болельщики «Зенита» почтили память ветеранов и поблагодарили их за мирное небо над головой строками из композиции «Оркестр» за авторством петербургской группы «Сплин».

- И город пальцы сжал перстом, / Перекрестил себя крестом, / Чтоб на себе не дать поставить крест. / Мой город сохранил лицо, / Прорвал блокадное кольцо, / И вновь зовет к себе оркестр, - написали фанаты а в это время на трибунах играл симфонический оркестр.