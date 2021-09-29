Бывших полицейских обвинили в хищении топлива в Ленобласти

Экс-полицейские предстанут перед судом за хищение топлива в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти бывших полицейских будут судить за хищение топлива. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 47 региону, где завершили расследование громкого уголовного дела. По версии следствия, экс-сотрудники МВД вступили в сговор с ранее судимым товарищем из Прибалтийской республики. Он имел инженерные навыки и помог сделать врезку в нефтепродуктопровод, принадлежащий крупной компании «Транснефть – Балтика».

- Обвиняемые на момент совершение преступления являлись должностными лицами. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям за превышение полномочий, покушение на кражу и приведение в негодность нефтепродуктопровода, - сообщили в СК.

Любопытно, что экс-полицейские были специалистами как раз по выявлению преступлений в топливно-энергетическом комплексе.