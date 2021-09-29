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Общество29 сентября 2021 21:02

Смольный потратит 11 млн рублей на наполнение туристского портала Visit Petersburg

Для сайта потребуется провести и аналитическое исследование
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Главный туристский портал Петербурга наполнят контентом за 11 млн рублей. Фото: visit-petersburg.ru

Главный туристский портал Петербурга наполнят контентом за 11 млн рублей. Фото: visit-petersburg.ru

Власти Санкт-Петербурга готовы выделить 11,3 млн рублей на наполнение туристского портала Visit Petersburg. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заявку на поиск компании, которая займется созданием контента для сайта, является городской комитет по туризму. В документации сказано, что от победителя конкурса потребуют провести аналитическое исследование перед тем, как приступить к наполнению портала.

- Кроме этого требуется разработать стратегию интернет-маркетинга официального городского туристского портала, а также разработать комплекс материалов для контентного наполнения, - говорится в конкурсной документации.

Добавим, что победителя Смольный определит в конце октября 2021 года.