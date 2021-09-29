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Общество29 сентября 2021 21:34

Умерла 84-летняя артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская

Она выступала в театре в период с 1950 по 1980 годы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Умерла экс-артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская. Фото: mariinsky.ru

Умерла экс-артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская. Фото: mariinsky.ru

Умерла 84-летняя артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская. Об этом с прискорбием сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Причины смерти не упоминаются. Нина Николаевна выступала в театре (тогда еще – имени Кирова – Прим.Ред.) в период с 1950 по 1980 годы. Бывшие коллеги признаются, что она блистала классической выучкой. Сахновская исполняла танцы фей в «Спящей красавице», кроме этого ее запомнили за вариации и двойки в балетах наследия и «Шопениану».

- Выпускница Ленинградского хореографического училища, ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского репертуара, - рассказывают на сайте Мариинки.

Добавим, что после завершения карьеры на сцене Нина Сахновская преподавала классический танец в Академии Русского балета имени Вагановой, передавая опыт и любовь к профессии юным танцовщицам.