Умерла экс-артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская. Фото: mariinsky.ru

Умерла 84-летняя артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская. Об этом с прискорбием сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Причины смерти не упоминаются. Нина Николаевна выступала в театре (тогда еще – имени Кирова – Прим.Ред.) в период с 1950 по 1980 годы. Бывшие коллеги признаются, что она блистала классической выучкой. Сахновская исполняла танцы фей в «Спящей красавице», кроме этого ее запомнили за вариации и двойки в балетах наследия и «Шопениану».

- Выпускница Ленинградского хореографического училища, ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского репертуара, - рассказывают на сайте Мариинки.

Добавим, что после завершения карьеры на сцене Нина Сахновская преподавала классический танец в Академии Русского балета имени Вагановой, передавая опыт и любовь к профессии юным танцовщицам.