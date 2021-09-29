Бывший эксперт ВОЗ Александр Семенов объяснил, почему коронавирус поражает желудочно-кишечный тракт

"КП-Петербург" выяснила, почему коронавирус вызывает диарею. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший эксперт ВОЗ, а также доктор биологических наук и экс-замдиректора НИИ Пастера Александр Семенов рассказал «КП-Петербург», почему коронавирус начал все чаще поражать желудочно-кишечный тракт. По словам эксперта, инфекция любит находить любой орган в человеке, где ему будет комфортно жить.

- Коронавирус способен поражать как минимум печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Все дело в том, что «входными воротами» этого вируса в клетку служит определенный рецептор. И этот рецептор встречается в клетках не только легких, но и других органов, - объяснил «Комсомолке» Александр Семенов.

Кроме этого эксперт добавляет, что коронавирус может сказаться и на почках. Например, в 2020 году в Китае от 14 до 30 процентов заболевших инфекцией имели сопутствующие повреждения органа, даже вплоть до крайне тяжелых.