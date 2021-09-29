Суд арестовал неадеквата, кидавшегося с ножом на студентов колледжа в Петербурге

Суд отправил в СИЗО мужчину, кидавшегося с ножом на студентов Педагогического колледжа в Петербурге. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО одного из двух мужчин, пристававших с ножом к студентам Педагогического колледжа №8 в Невском районе. Напомним, злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии, оперативно прибывшие на место после нажатия тревожной кнопки охранником учреждения. По версии следствия, парочка пристала к нескольким учащимся, в том числе к двум несовершеннолетним девушкам, угрожая применить насилие и показывая нож.

В суде один из буйных граждан, естественно, просил прощения и просил в лучшем случае подписку о невыезде. Но не вышло.

- Александр Тарасов и его адвокат утверждали, что обвиняемый не намерен скрываться, осуществлять преступную деятельность, препятствовать производству по делу. Он страдает тяжелым хроническим заболеванием и не согласен с обвинением. Вину признает лишь частично, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В СИЗО владелец ножа просидит минимум по 27 ноября 2021 года. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет по статье за хулиганство. Приятеля Тарасова тоже отправили в СИЗО, он сильно не возмущался.