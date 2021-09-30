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Общество30 сентября 2021 0:41

«Водоканал» продал на аукционе три здания в Петербурге за 129 млн рублей

В частности, с молотка ушли павильоны в Солнечном и Комарово
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Водоканал" попрощался с тремя зданиями в Петербурге, но не за бесплатно.

"Водоканал" попрощался с тремя зданиями в Петербурге, но не за бесплатно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Фонд имущества продал с аукциона три здания, принадлежавших городскому «Водоканалу». Об этом пишет «Мойка78». В частности, с молотка ушло помещение на Пеньковой улице, его площадь составляет 414 квадратных метров. Любопытно, что итоговая стоимость за один «квадрат» оказалась в 4 раза выше начальной.

- Другие объекты являются бывшими павильонами с водозаборной скважиной в Солнечном и в Комарово. Они ушли с торгов с превышением начальной цены в 1,6 и в 1,2 раза, - рассказывают в издании.

Добавим, что непроданными остаются 13 похожих лотов. Новые торги будут проходить с 14 октября.