Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 сентября 2021 года: Разгромная победа «Зенита» в ЛЧ и ситуация по ОРВИ в школах

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 сентября 2021 года.

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 сентября 2021 года. Главой нового созыва Заксобрания избрали Александра Бельского, бывшего вице-губернатора. 40 человек проголосовали за него, 9 депутатов воздержались. Бельский тут же заявил, что седьмой созыв Закса будет самым демократичным. В доказательство новый спикер позволил зайти в зал всем журналистам и задавать ему любые вопросы, в том числе про конфликт интересов во время выборов, на который обратила внимание глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Зенит» разгромил шведский «Мальме» со счетом 4:0 в первом домашнем матче Лиги чемпионов сезона 21/22. Один из игроков гостей удалился в начале второго тайма, когда сине-бело-голубые уже вели с превосходством в два мяча. Довести матч до крупной победы не составило труда. За «Зенит» отличились Клаудиньо, Кузяев, Сутормин и Вендел. Этот выигрыш стал для петербургского клуба первым в Лиге чемпионов за 22 месяца.

«КП-Петербург» выяснила, какой является эпидситуация в школах Северной столицы. Никаких оснований для перевода детей на полное дистанционное обучение власти пока не видят. Случаи ОРВИ и коронавируса в классах единичны. Болеет сейчас чуть более 1 тысячи школьников. Это всего лишь 0,2% от общего числа учащихся в средних образовательных учреждениях города.