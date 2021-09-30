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Происшествия30 сентября 2021 7:48

Женщина на автомобиле протаранила дом в Приморском районе Петербурга

Со слов очевидцев, водитель перепутала педали
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Женщина на автомобиле протаранила дом на Лисичанской Петербурга

Женщина на автомобиле протаранила дом на Лисичанской Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Нелепая авария произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. Легковушка неожиданно съехала с дороги, влетела на пешеходную часть и врезалась в дом на Лисичанской улице. Об этом в четверг, 30 сентября 2021 года, рассказали в социальной сети очевидцы.

- Женщина перепутала педали и протаранила дом на Лисичанской, - написали местные жители.

Все происходящее попало на видео камеры наблюдения, которая установлена на доме. На кадрах видно, что дорога, по которой ехал автомобиль, очень узкая.

- Ничего себе, в дом врезалась! Она хоть жива осталась? Может быть, она была пьяна? - побеспокоилась в комментариях одна из пользователей соцсети.

К сожалению, никто из очевидцев не рассказал, что же действительно произошло, а также, как себя чувствует водитель. Благо, другие автомобили не пострадали.

Смотреть видеосюжет
Женщина перепутала педали и протаранила дом на Лисичанской в Петербурге
Женщина перепутала педали и протаранила дом на Лисичанской в Петербурге