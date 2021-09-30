Тепло и облачно будет в Петербурге 30 сентября

Тепло и сухо будет в Петербурге 30 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В последний день сентября в Санкт-Петербурге ожидается облачная, но при этом теплая погода. Так, в четверг, 30 сентября 2021 года, в городе обойдется без дождей, атмосферное давление будет немного падать, но все равно окажется значительно выше нормы - 774 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В последний день сентября метеорологические условия будет формировать антициклон, уходящий в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе преимущественно облачную, но сухую и умеренно теплую погоду, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха поднимется до 11-13 градусов тепла, по Ленинградской области будет плюс 9-14 градусов. Ветер ожидается юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Напомним, что уходящий сентябрь оказался самым холодным за последние 25 лет. В среднем температура воздуха оказалась на 1 градус ниже климатической нормы.

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