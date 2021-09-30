Братьев-мошенников задержали за продажу пенсионеру в Петербурге бензопилы за четверть миллиона рублей

Полиция задержала мошенников, продавших пенсионеру из Петербурга бензопилу за 250 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

Полиция задержала двух братьев, которые обманом продали пенсионеру из Санкт-Петербурга бензопилу за 250 тысяч рублей. 27 сентября 2021 года около 17 часов в полицию Колпинского района Петербурга с заявлением обратился сын 88-летнего мужчины, который рассказал, что его отца обвели мошенники.

- За час до обращения в полицию у дома 48 по улице Веры Слуцкой в Колпино к пожилому мужчине на автомобиле подъехали двое молодых людей и предложили купить бензопилу за две с половиной тысячи рублей. Только, поднявшись в квартиру к пенсионеру, мужчины уточнили, что стоимость инструмента назвали не в рублях, а в евро, что эквивалентно почти 200 тысячам рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

После мошенники полностью запутали жертву, убедив его снять с банковского счета четверть миллиона рублей и отдать им. В замен они дали ему дешевый инструмент.

За дело взялась полиция, спустя пару дней мошенников нашли в городе Череповец. Подозреваемыми оказались браться 26 и 28 лет. Автомобиль они взяли у своего отца. По оперативным данным, родитель был в курсе криминальных планов своих сыновей.

На данный момент полиция выясняет, сколько еще подобных жертв было у мужчин.