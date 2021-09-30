Историческую Дачу Гербиха продают в Курортном районе Петербурга / Фото: РАД

В Санкт-Петербурге выставили на продажу особняк в Курортном районе города - Дача Гербиха. Здание полностью восстановлено и отреставрировано после пожара, который произошел в 2012 году. Продает здание Российский аукционный дом. Начальная цена - 54,9 миллионов рублей.

- Уникальный исторический особняк в Курортном районе Санкт-Петербурга совместно с земельным участком. Особняк является образцом дачной архитектуры, сложившейся вокруг Санкт-Петербурга в конце XIX – начала XX века, - говорится на сайте РАД.

До 2010 года здание использовалось как жилой дом, но был расселен. В декабре 2012 года в особняке произошел пожар. После чего его выкупили и полностью реставрировали.

Здание восстановлено по оригинальным чертежам с сохранением внешнего вида, воссозданы все детали строения, включая оригинальную расстекловку окон и чешуйчатую черепицу куполообразной крыши. В восстановлении здания использовались дорогие современные материалы.