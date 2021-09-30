Полиция задержала мать, выбросившую новорожденного ребенка в реку Ижора в Петербурге

В Петербурге задержали мать, убившую новорожденного ребенка у реки Ижора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция нашла мать, которая родила ребенка на берегу реки Ижора, после чего выбросила его в воду. Труп младенца, завернутой в полиэтиленовый пакет был найден на берегу 22 сентября 2021 года. Это оказалась девочка. Спустя неделю, следователи вышли и на роженицу.

- Женщину задержали в 4 часа утра 29 сентября у дома 17 по Павловской улице в Колпино. Ей оказалась 36-летняя приезжая из Узбекистана, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиции женщина призналась, что родила ребенка в кустах у дома 6 по Адмиралтейской улице. После она закутала новорожденную в пленку, положила в пакет и выкинула в реку Ижора.

Сейчас женщина находится под следствием. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Ей может грозить до четырех лет тюрьмы.