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Общество30 сентября 2021 10:31

Метеоролог Леус заявил, что минувший сентябрь стал самым холодным в Петербурге за четверть века

Средняя температура за месяц составила всего +10,2 градуса
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Средняя температура в сентябре едва превысила +10 градусов.

Средняя температура в сентябре едва превысила +10 градусов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувший сентябрь стал в Петербурга самым холодным за последние 25 лет. По данным метеорологов, средняя температура за месяц едва превысила +10 градусов. Холоднее было только в 1996 году.

- Сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за четверть века! На сегодня средняя температура воздуха сентября в городе составляет +10,2 градуса. Он существенно опередил в споре холодных сентябрь 2000 года, когда было +10,6 и уже не догонит сентябрь 1996 года, тогда температура составила +9,7 градуса, - сообщил в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог добавил, что отрицательная температурная аномалия – отклонение от среднемесячной нормы - в сентябре превысила 1 градус, то есть по климатическим характеристикам месяц можно считать холодным.

Напомним, что предварительный прогноз Гидрометцентра обещает Петербургу обычную зиму без особых отклонений от нормы.