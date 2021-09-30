Метеоролог Леус заявил, что минувший сентябрь стал самым холодным в Петербурге за четверть века

Средняя температура в сентябре едва превысила +10 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувший сентябрь стал в Петербурга самым холодным за последние 25 лет. По данным метеорологов, средняя температура за месяц едва превысила +10 градусов. Холоднее было только в 1996 году.

- Сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за четверть века! На сегодня средняя температура воздуха сентября в городе составляет +10,2 градуса. Он существенно опередил в споре холодных сентябрь 2000 года, когда было +10,6 и уже не догонит сентябрь 1996 года, тогда температура составила +9,7 градуса, - сообщил в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог добавил, что отрицательная температурная аномалия – отклонение от среднемесячной нормы - в сентябре превысила 1 градус, то есть по климатическим характеристикам месяц можно считать холодным.

Напомним, что предварительный прогноз Гидрометцентра обещает Петербургу обычную зиму без особых отклонений от нормы.