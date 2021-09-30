Старейшему роддому Петербурга, где родился Путин, исполняется 250 лет

Старейшему роддому России исполняется 250 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

1 октября 2021 года старейшему родильному дому Санкт-Петербурга, а также и всей России, исполнится 250 лет. Это Родильный дом №6 имени профессора Снегирева. За четверть тысячелетия это медучреждение никогда не прекращало работу, ни в годы революции, ни войны. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению города.

- Это старейшее родовспомогательное учреждение России, колыбель российского акушерства. Деятельность Родильного дома не прекращалась ни во времена Революций, ни в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в комитете.

Во время блокады Ленинграда в роддоме было принято 1,2 тысячи родов. Всего за всю историю работы здесь родились 735 тысяч горожан, среди которых много знаменитостей: политики, художники, поэты, ученые и спортсмены. В этом же роддоме 7 октября 1952 года родился Владимир Путин, нынешний президент России.