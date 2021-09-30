Жители Петербурга попросили вернуть возможность вызывать врача на дом через поликлинику

Петербуржцы просят вернуть возможность вызвать врача на дом через поликлинику Фото: Олег ЗОЛОТО

Не все жители Санкт-Петербурга оказались готовы к современным нововведением. Так, горожане просят вернуть им возможность вызывать врача на дом с помощью обычного оператора в поликлинике, а не только через голосового помощника по номеру 122. Об этом 30 сентября 2021 года рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- Система, безусловно, может быть полезной для горожан, но не все могут ей пользоваться. Пожилые люди не готовы к техническим новшествам, разговаривать с роботом и читать СМС с подтверждением вызова, - рассказал парламентарий.

Также депутат отметил, что со слов горожан, которые к нему обратились, даже у технически подкованных жителей возникают вопросы. Так, СМС-сообщение приходит через 2-2,5 часа после вызова. А сам врач — еще позднее, порой спустя сутки. Из-за этого пациенты остаются в неведении и не знают, с кем еще могут связаться кроме робота.

В связи с этим Цивилев обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой предоставить горожанам возможность альтернативного вызова врача на дом.