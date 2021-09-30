Каршеринг собрал «паровоз» из пяти машин на улице Ворошилова

Пять машин собрались на улице Ворошилова. Фото: vk.com/spb_today

«Паровоз» из пяти побитых машин, последним «вагоном» которого стал каршеринг, обнаружили жители улицы Ворошилова, что Невском районе Петербурга. ДТП произошло в ночь на четверг, а водителя рядом с прокатным авто замечено не было.

- На Ворошилова маленькая машинка каршеринга наворотила больших бед...Как успела так разогнаться за 40 метров от перекрестка, непонятно, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В списке побитых ктоме недорогого «Шевлоле Лачетти» оказались премиальные «Порше Кайенн» и «БМВ Х6», а также недешевый американский внедорожник «Кадиллак».

Впрочем, очевидцы говорят, что именно «Кадиллак» стал полноправным участником ДТП наряду с каршерингом.

- Видел как случилась авария: перед каршерингом «Кадиллак» хотел выскочить в первую полосу. Выскочил. И в итоге в него каршеринг влетел. Можно сказать, что «Кадиллак» подрезал каршеринг, - сообщают свидетели ДТП.