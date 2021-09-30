Постройки у гаражей полыхают в Кудрово

В Кудрово горят постройки у гаражей. Фото: vk.com/spb_today

Столб густого черно-серого дыма, поднимающийся со стороны города Кудрово, напугал местных жителей утром 30 сентября. В соцсетях моментально появились фото и видео с места происшествия.

- В Кудрово на границе гаражного кооператива горит двухэтажное здание. Пожарный расчет уже работает, - пишут очевидцы в паблике ВКонтакте «Жизнь в Кудрово».

На месте пожара находятся подразделения МЧС из Ленобласти и Петербурга, возгорание уже локализовано.

- В 10:00 поступило сообщение о пожаре на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На месте происшествия работают дежурные смены в составе восьми человек и двух единиц техники, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС. - Общая площадь возгорания составляет 108 квадратных метров.

В 10:28 пожар локализован, информация о пострадавших на данный момент не поступала.