Ревность к 18-летней девушке стала мотивом жестокой расправы в Ржевском лесопарке под Петербургом

СК возбудил дело о жестоком убийстве в отношении 18-летнего петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ревность стала причиной жестокой расправы с 30-летним мужчиной, труп которого был найден 25 сентября в Ржевском лесопарке под Петербургом. Эксперты насчитали на теле погибшего более 40 ножевых ранений. Как оказалось, их нанес 18-летний парень.

- В ходе работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее не судимый молодой человек 2003 года рождения, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Но за сухим релизом скрывалась настоящая драма. 18-летний парень пошел на жестокое преступление из-за своей девушки. Она призналась, что раньше была в отношениях с другим, который относился к ней жестоко. Молодой человек решил отомстить, нашел мужчину и убил.

- Парень выманил жертву в лесопарк и убил 40 ударами ножа. После этого пара пыталась скрыться, но их задержали в Пулково перед вылетом за границу, - пишет «Мойка 78».

Расследование дела продолжается.