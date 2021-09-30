Больше двух тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Петербурге 30 сентября

В Петербурге опять больше двух тысяч заболевших за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Петербурге за минувшие сутки. Это произошло второй раз за неделю, прошлое превышение психологической отметки произошло 26 сентября.

- 30 сентября в Санкт-Петербурге подтверждены 2077 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии количество заражений в городе составило 620 717 случаев, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели за минувшие 24 часа 1926 петербуржцев (582 086 выздоровлений за все время). Скончались еще 56 пациентов с диагнозом «коронавирус». Общее количество жертв пандемии в Северной столице достигло 21 854.

В Ленинградской области на 30 сентября подтверждено еще 235 заражений (69 176 всего). Выздоровели за сутки 89 пациентов (52 507), скончались двое (2470 умерших за все время).