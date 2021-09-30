Исаакиевский собор закроют для посетителей в пятницу, 1 октября

Вход в Исаакиевский собор закроют из-за венчания наследника Романовых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исаакиевский собор Петербурга будет недоступен для посетителей утроим и в первой половине дня 1 октября. В пятницу здесь состоится церемония венчания наследника царской династии Романовых князя Георгия Романова с его итальянской невестой.

- 1 октября музей работает с 15:00, колоннада – с 14:00, - говорится в сообщении на сайте Исаакиевского собора.

Посетить собор до этого времени смогут только сами молодожены и гости церемонии, которых ожидается внушительное количество. Впрочем, в самом Исаакии особенной подготовки не ведут – церемонию венчания проведут священнослужители.

Напомним, что избранницей князя Георгия Романова стала Ребекка Беттарини. А обручились будущие супруги в Ипатьевском монастыре Костромы.