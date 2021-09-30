Мурманское шоссе перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

Мост через Свирь разведут на два часа. Фото: ФКУ УПРДОР "Северо-Запад".

Трассу «Кола», она же Мурманское шоссе, будут полностью перекрывать для движения транспорта на два часа. Утром в пятницу, 1 октября, по реке Свирь пройдет яхта «аквамарин» с высотным габаритом в 17,2 метра. Ради нее разведут мост.

- В период с 11:10 до 13:10 будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Одновременно с автомобильным, меняется график движения и железнодорожного транспорта, так как мост совмещенный, для машин и поездов. Водителей просят заранее продумывать маршрут поездки.