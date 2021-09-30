В Петербурге шестиклассник изобрел робота-мотособаку для полярников

Андрей учится в шестом классе. Фото: предоставлено родителями мальчика

Шестиклассник из Санкт-Петербурга разработал роботизированную мотособака. Мотособака- это механическое транспортное средство, представляющее собой сцепку из буксировщика на гусеничном ходу с санями. Ученик школы №619 Андрей Яковлев собрал прототип, который управляется жестами.

- Это называется миоуправлением. Когда человек сжимает правую руку, мотособака поворочает вправо. Буксировщик идет в комплекте с курткой-пауэрбанк. Создана она на основе элементов Пельтье. Куртка накапливает электрический заряд за счет разницы температур окружающей среды и человеческого тела, также есть возможность заряжать мобильные устройства, - объяснил Андрей Яковлев.

Разработку уже оценили зарубежом. Мальчик вместе с учеником из Мурманска Степаном Зарубиным победил на Международных соревнованиях по детской робототехнике в Корее. Теперь молодые люди работают над усовершенствованием устройства. В планах сделать мотособаку больше, пока она размером с ладонь. Изобретение должно помочь полярникам в освоении Арктики.