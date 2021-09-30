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Общество30 сентября 2021 14:48

В Петербурге начнется вакцинация бездомных от гриппа и ковида

Отсутствие документов не помешает сделать прививку
Никита НЕСТЕРОВ
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Бездомные смогут прийти на прививку, даже не имея при себе документов.

Бездомные смогут прийти на прививку, даже не имея при себе документов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень - время подъема сезонных заболеваний. Больше всего различным вирусам подвержены те, кто проводит много времени на улице. Уже сейчас медики фиксируют рост обращений бездомных с симптомами ОРВИ. Поэтому 1 октября в Петербурге врачи решили начать вакцинацию от гриппа тех, кто живет под открытым небом.

Также планируется, что в ближайшее время бездомные смогут привиться даже от ковида. Эту инициативу реализует автономная некоммерческая организация «Благотворительная больница».

- Совместно с частной и государственной поликлиниками мы начинаем прививать тех, кто не имеем крыши над головой. Также мы собираемся вакцинировать бездомных и от ковида. Такие попытки уже были. Удалось привить около 100 человек. Но сейчас нам пришлось сделать небольшую паузу. Организовать регулярную вакцинацию бездомных от коронавируса сложно из-за строгого распределения препаратов по медучреждениям, - рассказал «КП» руководитель АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков.

Он добавил, что бездомные смогут прийти на прививку, даже не имея при себе документов: паспорта и страхового полиса. Достаточно будет назвать врачам фамилию, имя, отчество и дату рождения. Этих данных должно хватить, чтобы медики получили информацию о пациенте из специальной базы.

В пятницу 1 октября бездомные смогут привиться от гриппа по следующим адресам:

18:30 — 19:30 - Агатов переулок 37/4

20:30 — 21:00 - Таллинское шоссе, дом 90

22:00 — 22:30 - пр. КИМа, 1

23:00 — 23:30 - Полюстровский проспект, 84