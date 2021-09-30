Первые поезда прошли по Пулковскому путепроводу после реконструкции

По новому Пулковскому путепроводу пошли первые поезда.

Первые поезда прошли по обновленному Пулковскому ж/д путепроводу, расположенному в Московском районе Петербурга. Конструкция находится на выезде из города в районе аэропорта Пулково и раньше она ограничивала ширину Пулковского автомобильного шоссе, собирая пробки. Теперь их должно поубавиться.

- Путепровод возводится на участке Среднерогатская – Предпортовая, одном из основных транспортных коридоров в направлении Большого морского порта Санкт-Петербурга. Новый мост позволит расширить автодорожную проезжую часть Пулковского шоссе, - сообщает пресс-служба РЖД.

Главный этап работ был завершен в ночь на 30 сентября, когда были разобраны пути на временном путепроводе, который возвели на время реконструкции. Движение поездов переключили на новую, основную ветку.

Теперь строителям осталось укрепить насыпь, окрасить балки путепровода и благоустроить территорию.