Петербургские синоптики обещают потепление в выходные до +18 градусов

Начало октября будет теплым первую неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики Санкт-Петербурга пообещали самую теплую неделю октября. По словам сотрудников Гидрометцентра, с 1 октября в Северной столице днем термометры будут показывать до +18 градусов. Осадков в этот период также не ожидается.

- Будет все теплее и восстановится бабье лето. Ветер повернул в южное направление. Правда не будет так тепло, как в прошлом году до +20 градусов. Но до 15-18 градусов потеплеет в Петербурге в первой неделе октября. Это будет самая теплая неделя месяца. Такие погодные условия в Петербурге создал антициклон, - сказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Это потепление можно считать бабьем летом, сообщили синоптики. Но через неделю в Петербурге вновь похолодает. Следующие дни октября будут обычными для Северной столицы. Температура не превышает нормы от +4 до +7 градусов.