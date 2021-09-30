Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 15:21

Петербургские синоптики обещают потепление в выходные до +18 градусов

Теплая погода продержится все первую неделю октября
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Начало октября будет теплым первую неделю.

Начало октября будет теплым первую неделю.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики Санкт-Петербурга пообещали самую теплую неделю октября. По словам сотрудников Гидрометцентра, с 1 октября в Северной столице днем термометры будут показывать до +18 градусов. Осадков в этот период также не ожидается.

- Будет все теплее и восстановится бабье лето. Ветер повернул в южное направление. Правда не будет так тепло, как в прошлом году до +20 градусов. Но до 15-18 градусов потеплеет в Петербурге в первой неделе октября. Это будет самая теплая неделя месяца. Такие погодные условия в Петербурге создал антициклон, - сказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Это потепление можно считать бабьем летом, сообщили синоптики. Но через неделю в Петербурге вновь похолодает. Следующие дни октября будут обычными для Северной столицы. Температура не превышает нормы от +4 до +7 градусов.